По состоянию на утро на территории Словакии, ожидая движения в сторону Украины, находилось около 400 грузовиков.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что по состоянию на утро 19 ноября в очередях на территории Польши около 2900 грузовиков.

По его словам, движение грузовиков продолжает блокироваться польскими перевозчиками. Они находятся на территории Польши на подъездных путях к польским пунктам пропуска.

Представитель напомнил, что речь идет о трех направлениях, где совершаются такие действия. С украинской стороны это пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Видео дня

"Они пропускают за час по несколько грузовиков. Это в обоих направлениях: как те, которые едут с территории Польши, так и те, которые едут на территорию этой страны... по состоянию на утро мы имеем на этих трех направлениях около 2 900 грузовых транспортных средств, которые ожидают в очередях, находясь на территории Польши, и ожидая возможности дальнейшего движения в направлении Украины", - сообщил Демченко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на украинско-польской границе и границе со Словакией.

Он добавил, что 1 200 автомобилей – на направлениях ЧП "Ягодин" и "Краковец", а еще 500 автомобилей – на направлении "Рава-Русской".

По словам представителя, перевозчики пытаются выбрать для себя и другие направления, где они могут более или менее быстрее пересечь границу, что также создает очереди. Например, на направлении ЧП "Шегини" на территории Польши находится около 1 300 грузовиков, которые ожидают возможности ехать в Украину. Кроме того, около 400 грузовиков находятся на направлениях ЧП "Угринов", "Устилуг" и "Смильница".

Демченко также привел пример, что до забастовки польских перевозчиков ЧП "Ягодин" за сутки в обоих направлениях границу пересекало 1 200 – 1 300 грузовиков. А ЧП "Краковец" и "Рава-Русская" - ориентировочно по 600 грузовиков.

Кроме того, говоря о ситуации на границе со Словакией, спикер отметил, что интенсивность движения через ЧП "Ужгород" сохраняется. По состоянию на утро на территории Словакии, ожидая движения в сторону Украины, находилось около 400 грузовиков.

"По информации словацких коллег, мы не имеем подтверждения, что там движение блокируется, по ту сторону границы", - сказал Демченко.

Он также отметил, что сейчас переговоры, которые проводились с участием украинской и польской сторон пока результатов не дали.

Блокирование украинской границы-главные новости

С 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева" и "Рава-Русская – Хребене". Ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии также угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков.

17 ноября Демченко рассказал, что по состоянию на утро того дня на территории Польши в направлении выезда из этой страны, для того, чтобы попасть в Украину, находятся около 2 400 грузовых транспортных средств. Очередь на территории Словакии в сторону Украины составляла около 500 грузовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: