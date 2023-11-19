Украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе.

В Украине создан штаб помощи украинским водителям, которые оказались заблокированными на границе с Польшей.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, штаб был создан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками.

"Украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской - более 10 км, в сторону Краковца - более 16 км", – отметил Кубраков, подчеркнув, что ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

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По словам Кубракова, на каждом из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает информацию о потребностях и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности.

Сейчас на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

Добавляется, что потребности можно указать через гугл-форму.

"Штаб будет работать пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена", – говорится в сообщении.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября 2023 года польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска. С украинской стороны это пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии также угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков.

По состоянию на 19 ноября 2023 года в очередях в Польше стояли почти 3 тысячи грузовиков. На территории Словакии, ожидая движения в сторону Украины, находилось около 400 грузовиков.

Движение грузовиков продолжает блокироваться польскими перевозчиками. Они находятся на территории Польши на подъездных путях к польским пунктам пропуска. речь идет о трех направлениях, где совершаются такие действия.

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