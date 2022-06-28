Нардеп от "СН" совместно с коллегами предлагают возобновить нулевую растаможку автомобилей, но только для двух категорий населения.

Группа народных депутатов предлагают вернуть нулевую растаможку автомобилей в Украине, но только для двух категорий населения.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал о подробностях инициативы.

По его словам, депутаты предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и разрешить растаможивать один легковой автомобиль без уплаты таможенных платежей (пошлина, акциз, НДС) и сборов в пенсионный фонд следующим категориям населения:

участников боевых действий,

гражданских, которым авто уничтожено в результате войны.

"Завезен таким образом автомобиль нельзя будет продать или передать по доверенности в течение трех лет. Проект только что подан на электронную регистрацию", - написал Фрис.

Нулевая растаможка в Украине: что известно

Как писал УНИАН, в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все транспортные средства, что ввозятся в страну. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины.

Цели было две - чтобы волонтеры могли дешево завозить машины для военных, а также чтобы граждане массово теряют машины за время полномасштабной, могли дешевле пригнать машину для себя.

Львовская таможня с начала действия такого режима оформила более 40 тысяч автомобилей. Всего по Украине было оформлено около 160 тысяч авто.

Однако с 1 июля Рада возвращает пошлины и НДС на импортные товары и растаможки авто.

В пояснительной к законопроекту говорилось, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 миллиардов гривен. Также отмечалось, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

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