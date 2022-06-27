Очереди растянулись до 10 километров.

На четырех пунктах пропуска из шести на польско-украинской границе образовались километровые очереди из желающих ввезти машину, пока действуют льготные условия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На границе с Польшей в очередях живут тысячи людей, которые пытаются запрыгнуть в последний вагон, чтобы воспользоваться "нулевой растаможкой", и сэкономить на ввозе машины. Уже с 1 июля действие льгот прекратится.

На четырех пунктах пропуска из шести стоят более тысячи машин. Те, кто сейчас крайние в очереди, уже могут не успеть растаможить авто до конца месяца.

Волонтеров и частных автомобилистов разделили. В пункте пропуска "Шегини" растаможивают автомобили, которые предназначены для ВСУ и волонтеров, с польской стороны на въезд стоит тысяча машин.

Те, кто везет машину себе въезжают через "Грушев". Уже там очереди растянулись до 10 километров, в очереди около 1800 машин. После границы владельцы машин едут в таможенные посты и сервисные центры, чтобы получить украинские номера.

В соцсетях люди выкладывают видео о своем быте - как чистят зубы в авто, как рядом готовят еду. И люди готовы на такие условия.

К примеру, одна из женщин из Фастова рассказала, что пока с тремя детьми пряталась от войны в Польше, купила малолитражку за 700 долларов. Без нулевой растаможки ей пришлось бы заплатить 3 тысячи евро.

В таможне говорят, что машины люксового сегмента тоже пригоняются, однако преимущественно все же недорогие.

"Обычные машины, от 2 тысяч евро до 7, максимум 10 тысяч евро. Если взять человека, который стоит в очереди, и у него "Ауди" 3 л дизель, то он с 1 июля должен заплатить в районе 7 тыс долларов растаможки, а сейчас он платит 0", - объясняет начальник отдела таможенного оформления Андрей Лебедев.

Как писал УНИАН, в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все транспортные средства, что ввозятся в страну. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины.

Цели было две - чтобы волонтеры могли дешево завозить машины для военных, а также чтобы граждане массово теряют машины за время полномасштабной, могли дешевле пригнать машину для себя.

Львовская таможня с начала действия такого режима оформила более 40 тысяч автомобилей. Всего по Украине было оформлено около 160 тысяч автиков.

Накануне Верховная Рада вернула пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля.

В пояснительной к законопроекту говорилось, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиумкласса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 миллиардов гривен. Также отмечалось, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

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