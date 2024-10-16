Новейший Chevrolet Corvette ZR1 смог разогнаться до безумных 375 км/ч.

Chevrolet Corvette ZR1 установил рекорд скорости для современных серийных авто дешевле 1 млн долларов, став также одним из самых быстрых серийных авто из США. Об этом сообщает Interesting Engineering.

"Установление рекорда максимальной скорости на Corvette ZR1 - это настоящий триумф для Corvette и Chevrolet, а также волнующий, сюрреалистический опыт для меня лично", - заявил президент компании General Motors Марк Ройсс, который находился за рулем автомобиля.

Заезды проходили на высокоскоростной трассе в Папенбурге (Германия). Chevrolet использовала две машины - обе преодолели отметку 230 миль в час (370 км/ч).

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Новый Chevrolet Corvette ZR1 представили в июле, он стал самым мощным Corvette в истории. Автомобиль получил 5,5-литровый двигатель LT7 V8 с двойным турбонаддувом, который имеет мощность 1064 л. с.

Расчетная максимальная скорость Corvette ZR1 составляла "всего" 346 км/ч, но заезды в Папенбурге доказали, что автомобиль может ехать гораздо быстрее.

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