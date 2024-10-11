В перечень вошли не только седаны.

Молодежи или студентам довольно трудно найти подержанный автомобиль, который бы подходил им по цене, а еще был надежным и не нуждался в частом ремонте.

Большинству студентов или молодежи нужен автомобиль, который вписывается в скромный бюджет, но достаточно универсальный, чтобы справиться с любыми задачами – от поездки домой на выходные до поездок на пары или работу и за продуктами. Ресурс GOBankingRates со ссылкой на автомобильного эксперта JustAnswer.com Криса Пайла назвал несколько моделей авто, которые отличаются надежностью и доступностью.

Honda Civic

Honda Civic известна своей топливной эффективностью и низкими затратами на обслуживание. Многие подержанные авто этой модели могут легко превысить 320 000 километров пробега при надлежащем уходе. Это делает их отличной долгосрочной инвестицией для студентов или молодых людей.

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"Эти автомобили известны своей долговечностью, низкими затратами на обслуживание и топливной эффективностью", – пояснил Пайл.

Еще одним преимуществом Honda Civic является его простота. Этим автомобилем легко управлять, его легко парковать и обслуживать. К тому же, его салон удивительно просторный, как для компактного автомобиля.

Toyota Corolla

Репутация Toyota как производителя долговечных автомобилей подтверждается и в модели Corolla. Этот компактный автомобиль является одним из лидеров на рынке подержанных авто. Его ценят за надежность и низкие эксплуатационные расходы. При условии регулярного технического обслуживания многие Corolla могут легко проехать 480 000 километров и более.

По словам Криса Пайла, Toyota Corolla имеет "прочную репутацию автомобиля, который почти невозможно убить, если немного позаботиться о его техническом обслуживании".

Экономичность этого авто также является немалым преимуществом, ведь это означает меньше поездок на АЗС, а соответственно – меньше расходов на топливо. Единственным недостатком для молодежи может стать несколько простенький дизайн Corolla.

Mazda 3

Автомобили Mazda 3 часто хвалят за увлекательный опыт вождения.

"Многим студентам нравится Mazda 3, потому что она предлагает более спортивный вариант без ущерба для надежности. При покупке, я считаю, важно отдавать предпочтение моделям возрастом от пяти до семи лет с полной историей обслуживания, чтобы получить максимальную выгоду", – подчеркнул Пайл.

Надежность – сильная сторона Mazda 3. Хотя эта модель не совсем достигает уровня Toyota или Honda, она все еще занимает место выше среднего в рейтингах. При надлежащем обслуживании она может легко пересечь пробег в 320 000 километров. Это делает их хорошей долгосрочной инвестицией.

Топливная экономичность Mazda 3 является конкурентоспособной. Интерьер этого авто часто кажется более высококлассным, чем предполагает его цена.

Одним из потенциальных недостатков этих авто является то, что старые модели Mazda3 могут быть более подвержены ржавчине в регионах с суровыми зимами. Поэтому перед покупкой обязательно обратите внимание на состояние ходовой части автомобиля.

Ford Escape

Ford Escape – единственный вариант внедорожника в этом списке. Он предлагает больше пространства для молодых людей, которые часто перевозят крупные предметы или предпочитают более крупный автомобиль.

При надлежащем обслуживании Escape может служить годами. Хотя он может быть не таким экономичным, как меньшие седаны, он все еще предлагает приличный пробег как для внедорожника. Это особенно важно, если вы путешествуете на большие расстояния или часто ездите по шоссе.

Если вам нужен автомобиль, который может справиться с разнообразными задачами и при этом быть относительно доступным по цене, Ford Escape – отличный вариант, который стоит рассмотреть.

Каких подержанных авто лучше избегать

Ранее мы рассказывали о 5 подержанных автомобилях, которые, по мнению специалистов, лучше не покупать. В перечень вошли не только седаны, но и кроссовер и даже кабриолет.

В частности, специалисты советуют избегать миниатюрного Fiat 500. Автомобилисты настолько недовольны подержанными Fiat, что даже придумали ироничную аббревиатуру: Fix It Again Tony (Почини его снова, Тони).

К тому же, лучше не покупать подержанные BMW, независимо от года выпуска. Цены на эти автомобили, как правило, заоблачные, а расходы на техническое обслуживание и ремонт зашкаливают, подчеркнул основатель и генеральный директор Ceramic King Coatings Лиланд Джонс.

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