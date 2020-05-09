На Закарпатье отремонтируют рекордные 370 км дорог и откроют еще два пункта пропуска – президент

Также для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Закарпатской области до конца года будут отремонтированы рекордные 370 км дорог, а также власти будут работать над открытием еще двух пунктов пропуска через госграницу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Закарпатье.

Глава государства посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе национальной программы «Большая стройка».

Как подчеркнул Зеленский, «Большая стройка» продолжается, несмотря на карантинные меры в Украине.

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«Увидели пять садиков и пять школ, которые должны быть готовыми несмотря ни на что, чтобы 1 сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство 7 спортивных комплексов - даже там, где этого не было много лет», - рассказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что в рамках программы на Закарпатье планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог.

«Это действительно большое количество, если с 2018 по 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура - один из важнейших приоритетов для нашего государства», - заявил он.

Отдельно в пункте пропуска президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Главе государства доложили, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

«Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик», – отметил Зеленский.

В пресс-службе отмечают, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, которое водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.