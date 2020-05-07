На границе Украины возобновили работу двух пунктов пропуска

На государственной границе остаются закрытыми 123 пункта пропуска.

На государственной границе Украины возобновлена работа двух пунктов пропуска.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, правительство внесло изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию. Распоряжением от 6 мая 2020 года возобновлена работа автомобильного пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.

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"Также отметим, что, согласно распоряжению от 15 апреля 2020 года №502-р, Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск в 9 из них не осуществлялся из-за соответствующего ограничения соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска «Паланка (Маяки-Удобное)» на границе с Молдовой.

С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе напомнили, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.