Жители населенного пункта уже даже угрожаю полностью перекопать все дорогу.

В Ривненской области жители села Михалин уже кричат о помощи. Из-за разбитой дороги люди ежедневно ремонтируют свои авто, а общественный транспорт вообще отказывается туда ездить.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Самое страшное, что в поселке умирают люди, потому что до них просто не может доехать скорая.

"Везли однажды беременную женщину. Доставить вовремя ее в больницу из-за плохой дороги было невозможно. Она родила прямо на повороте", - рассказывают местные жители.

Читайте такжеТакси в новогоднюю ночь: перевозчики удивили прогнозом по ценам в КиевеНе едут в Михалин и маршрутки, поэтому до ближайшего автобуса приходится идти по три километра пешком. Такая ситуация тут уже не первый год, хотя по документам в селе все прекрасно.

В Службе автодорог Ривненской области заверили, что ежегодно просят выделить деньги на ремонт этой дороги

"В списке предложений на финансирование на следующий год поданном на рассмотрение Кабинета министров Украины, в частности и эта дорога по всей ее протяженности", - отметил представитель автодора.

Жители населенного пункта уже даже угрожаю полностью перекопать все дорогу, чтобы власти обратили внимание на проблему.

Как ранее сообщал УНИАН, ямы на дорогах - уже вполне обычное дело в Украине. Несмотря на то, что ежегодно тратятся миллионы на новы дороги, все равно есть места, куда коммунальщики просто не успевают и тогда местные жители берутся за дороги самостоятельно.

Так, жители Соломенского района Киева не дождались, когда коммунальщики отремонтируют дороги. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.

В Запорожье и вовсе яму на дороге засыпали слепками челюстей, а под Николаевом ямы заделали матрасами.

Правда, есть и приверженцы ям на дорогах. В Подольском районе Киева местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги, залатав ямы на асфальте, но одной женщине это не понравилось и она раскопала яму.

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