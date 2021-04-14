Слепками челюстей в Запорожье "залатали" яму на дороге / скриншот
В Запорожье яму на дороге засыпали слепками челюстей.
Об этом в Instagram сообщает паблик "Это Запорожье".
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"На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог", - говорится в сообщении.
На видео видны сотни слепков челюстей, которыми "залатали" яму на дороге. Скорее всего, эти слепки принадлежали одной из стоматологических клиник. Однако точное их происхождение и личность того, кто это сделал - неизвестны.
В Запорожье яму на дороге "отремонтировали" слепками челюстей
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