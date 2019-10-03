Креативный ремонт дороги: под Николаевом ямы заделали матрасами (видео)

Инициатива принадлежит дачникам, которые ежедневно ездят по разбитой дороге.

Мягкий ремонт: под Николаевом ямы заделали матрасами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фото в Facebook выложил местный житель. В комментариях пишут, это путь на дачи. Поэтому, очевидно, инициатива принадлежит тамошним людям, которые ежедневно бьют свои машины. Матрас сливается с трассой и издалека почти незаметный.

Люди шутят, и такой ремонт называют "местными нано-технологиями".