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Креативный ремонт дороги: под Николаевом ямы заделали матрасами (видео)

11:59, 03 октября 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фото в Facebook выложил местный житель. В комментариях пишут, это путь на дачи. Поэтому, очевидно, инициатива принадлежит тамошним людям, которые ежедневно бьют свои машины. Матрас сливается с трассой и издалека почти незаметный.

Люди шутят, и такой ремонт называют "местными нано-технологиями".

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Теги: #Николаев#ремонт дорогпогода в Николаеве