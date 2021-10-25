Обычный автомобиль имеет 30 тысяч трущихся поверхностей, которые изнашиваются.

Автомобили будущего, которые работают на водороде, и электрогрузовики уже есть в Украине.

Об этом говорится в сюжете В ТСН.Тиждень.

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"Обычный автомобиль имеет 30 тысяч поверхностей, которые трутся и изнашиваются. В мире нет ни одной окупаемой машины для бизнеса. Люди не имеют выбора, что купить. Это либо бензин, либо дизель, либо газ. А электрические машины они не могут купить. Их не существует", - говорит разработчик Виталий Брызгалов.

"Сам процесс построения занял три месяца. Но разработка до этого продолжалась два года. Каждая деталь автомобиля, если это возможно, была изготовлена самостоятельно или силами предприятий Украины. Эта платформа универсальна и рассчитана для любого бизнес-использования", - говорит Брызгалов.

"Намерены до конца 2022 года построить производство, которое сможет построить 1000-1300 автомобилей в год. В 2023 году мы начинаем строить большой завод, рассчитанный на строительство 5-10 тысяч машин в год", - говорит разработчик электрогрузовика.

Электрический грузовик Виталия Брызгалова уже через год будет продаваться по цене от 16 до 24 тысяч долларов.

Кроме того, в Украине появилась первая машина на водороде. Об этом заявил советник министра иностранных дел и основатель водородного совета Украины Александр Репкин.

"Водород используется вместо аккумулятора. Мы получаем электромобиль, который заряжается 5 минут", - говорит Репкин.

Водородный автомобиль на этой неделе установил мировой рекорд - на одной заправке проехал 1360 километров.

Водородный транспорт: что необходимо знать

Водородный транспорт - это различные транспортные средства, которые используют как горючее водород. Это могут быть транспортные средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными двигателями, так и с водородными топливными элементами. Сейчас такой транспорт в мире массово не производится.

Водородные автомобили в Украине:

21 июля 2021 года Министерство инфраструктуры заявило о том, что работает над созданием возможностей для производства в Украине автомобилей на водороде.

2 сентября 2021 года в Украине был зарегистрирован первый водородный автомобиль.

Автор: Елена Коваленко