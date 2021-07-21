В Мининфраструктуры разработали проект приказа, который позволяет не только ввести возможность импортирования водородных автомобилей, но и наладить их производство в Украине.

Министерство инфраструктуры работает над созданием возможностей для производства в Украине автомобилей на водороде.

Об этом сообщила пресс-служба Минифраструктуры.

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Соответствующий приказ "Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования" также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. В частности, это касается правил относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

“Отсрочка требований введена с целью поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от удорожания производства и конечной стоимости автомобилей”, - пояснили в министерстве.

Кроме того, проект приказа позволяет ввести не только возможность импортирования водородных автомобилей в Украину, но и наладить их производство в Украине.

Отмечается, что на сегодняшний день в Украине нет требований к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что автомобили, которые работают на водороде, являются экологичными, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода.

“Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду”, - добавили в ведомстве.

Водородный транспорт: что необходимо знать

Водородный транспорт - это различные транспортные средства, которые используют как горючее водород. Это могут быть транспортные средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными двигателями, так и с водородными топливными элементами. В настоящее время такой транспорт в мире массово не производится.

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Автор: Павел Степанец