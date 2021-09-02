В Украине зарегистрирован первый водородный автомобиль.
Об этом в Facebook сообщил Глава Общественного совета в Госэнергоэффективности Александр Репкин.
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"Мы с Украинским водородным советом ввезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера", - отметил Репкин.
Репкин отметил, что этого события автомобилисты ожидали с 2019 года.
"В 2019 году я пообещал, что это произойдет. Скажу откровенно, процесс сертификации был достаточно сложным и длительным. Прошло полтора месяца, прежде чем мы получили украинские номера. Благодаря чему сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня", - отметил Репкин.
Водородный транспорт: что необходимо знать
Водородный транспорт - это различные транспортные средства, которые используют как горючее водород. Это могут быть транспортные средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными двигателями, так и с водородными топливными элементами. В настоящее время такой транспорт в мире массово не производится.
Водородные автомобили в Украине:
21 июля 2021 года Министерство инфраструктуры заявило о том, что работает над созданием возможностей для производства в Украине автомобилей на водороде.