Этого события автомобилисты ожидали с 2019 года

В Украине зарегистрирован первый водородный автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил Глава Общественного совета в Госэнергоэффективности Александр Репкин.

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"Мы с Украинским водородным советом ввезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера", - отметил Репкин.

Репкин отметил, что этого события автомобилисты ожидали с 2019 года.

"В 2019 году я пообещал, что это произойдет. Скажу откровенно, процесс сертификации был достаточно сложным и длительным. Прошло полтора месяца, прежде чем мы получили украинские номера. Благодаря чему сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня", - отметил Репкин.

Водородный транспорт: что необходимо знать

Водородный транспорт - это различные транспортные средства, которые используют как горючее водород. Это могут быть транспортные средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными двигателями, так и с водородными топливными элементами. В настоящее время такой транспорт в мире массово не производится.

Водородные автомобили в Украине:

21 июля 2021 года Министерство инфраструктуры заявило о том, что работает над созданием возможностей для производства в Украине автомобилей на водороде.

Автор: Елена Коваленко