Камеры автофиксации соблюдения правил дорожного движения заработают в четырнадцати областях Украины.

На автомобильных дорогах Украины с 11 августа начнут работать еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений, а общее количество камер достигнет 215.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, 19 комплексов из этого перечня заработают впервые, а еще 31 прибор возобновит работу после отключения вследствие полномасштабного российского вторжения.

Новые камеры будут установлены в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Черниговской областях, в Сумах и Хмельницком.

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Так, в частности, новые камеры будут размещены:

в Бердичеве по улице Одесской, 27, направление-улица Волочаевская;

в Сумах по улице Харьковской, 111, направление - улица Войска Запорожского;

в Черновицкой области-на 100 км+356 автодороги Р – 62, направление - Сторожинец.

По два новых комплекса запустят:

в Кривом Роге (оба по Никопольскому шоссе, 22, один направлен в сторону улицы 21-й бригады Национальной гвардии, а второй - в сторону Днепровского шоссе);

в Ужгороде (улица Минайская, 8, направление - улица Антона Макаренко; а другой - по улице Минайской, 24, в сторону проспукта свободы);

в Винницкой области (на 491 км + 090 автодороги М-30, направление – Умань; а также на 490 км+890 автодороги М-30, направление - Винница);

на Закарпатье (на 2 км+395 автодороги Н-09, направление – село Верхний Коропец; и на 7 км+734 автодороги М-08, направление – улица Доманинская).

В Тернопольской области начнут работу три новые камеры. Располагаются они на 328 км+315 автодороги М-19 в направлении областного центра; на 268 км+641 автодороги М-19 в сторону Кременца; а также на 158 км+740 автодороги М-30 в направлении пгт Великие Борки).

Сразу пять новых комплексов запустят в Черновцах. Размещены они на следующих участках:

проспект Независимости, 125, направление прибора - улица Героев Майдана;

проспект Независимости, 94, направление прибора - улица Небесной сотни;

Героев Майдана, 160, направление - улица Александра Щербанюка;

Галицкий путь, 46-В, направление - улица Клубная;

0 км + 972 автодороги М-19-03, направление – Черновицкая объездная дорога.

Помимо новых камер, будет возобновлена работа ряда ранее установленных приборов, которые были отключены вследствие полномасштабного вторжения.

Это, в частности, камеры на таких дорогах:

в Виннице - по адресу: проспект Юности, 46, направление - улица Келецкая;

во Львове-на улице Шевченко, 313, направление прибора - улица Ивана Величковского;

в Ивано-Франковской области - на 240 км+283 трассы Н-09, направление – улица Грушевского;

в Кировоградской области-на 248 км+169 автодороги М – 05, направление прибора - Одесса;

в Одесской области-на 465 км+483 автодороги М-05, направление прибора-Киев;

в Черниговской области - на 11 км+903 автодороги Н-27, направление прибора - город Мена;

в Хмельницком - два комплекса. Первый расположен по адресу: Винницкое шоссе, 8/1, направление – улица Молдавская. А второй находится на проспекте Мира, 65, направление – Староконстантиновское шоссе.

на трассах Житомирщины - две камеры: на 127 км+246 автодороги М-06, направление прибора – Киев; и на 230 км+853 автодороги М-06, направление прибора – Ривне.

в Сумах - четыре комплекса (улица Харьковская, 96, в направлении улицы Сергея Табалы; улица Героев Сумщины, 10, в сторону улицы Кустовской; улица Героев Сумщины, 27, до площади Независимости; улица Героев Крут, 20, направление прибора – улица Ивана Харитоненко).

Еще шесть комплексов возобновят свою работу во Львовской области:

на 555 км+730 трассы М-06, направление - Львов;

на 555 км+662 автодороги М-06, направление - село Красив;

на 439 км+352 дороги М-06, направление прибора - улица Победы;

на 541 + 296 дороги М-06 направление - Каменнополь;

на 16 км+153 автодороги М-11 направление – Львов;

на 21 + 671 дороги М-10 направление – Львов.

В Киевской области возобновят свою работу сразу одиннадцать комплексов:

на 21 км+730 трассы М-06, направление прибора - село Капитановка;

на 21 км+810 трассы М-06, направление - Киев;

на 66 км+250 трассы М-06, направление - Житомир;

на 24 км+400 трассы М-05, направление - село Вита-Почтовая;

на 24 км+700 автодороги М-05, направление - пгт Глеваха;

на 15 км+250 трассы М-05, направление прибора - г. Киев;

на 15 км+740 трассы М-05, направление - село Вита-Почтовая;

на 9 км +784 трассы Р-01, направление - Киев;

на 9 км +994 трассы Р-01, направление прибора - г. Обухов;

на 49 км+150 трассы М-03, направление - Харьков;

на 37 км+700 трассы М-07, направление – Ворзель.

Таким образом, общее количество активных приборов фиксации с завтрашнего дня составит 215.

По состоянию на сегодня ответственность по статье 122 Кодекса об административных правонарушениях (превышение установленных ограничений скорости) составляет 340 гривен в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч. В случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 1700 гривен.

Работа камер автоматической фиксации нарушений ПДД - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2022 года патрульная полиция вернулась к усиленному контролю за соблюдением правил дорожного движения, поскольку возросло количество случаев дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими и погибшими, связанных с пренебрежением ПДД.

Камеры контроля скорости продолжали работать и в военное время, но сроки вынесения постановления могли быть продлены до 60 суток, а некоторые правонарушения могли быть проработаны позже.

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