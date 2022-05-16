Штрафы за нарушение правил дорожного движения водители могут получать онлайн в течение двух месяцев.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения граждане могут получать онлайн в течение двух месяцев.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Для этого есть период в два месяца, когда может быть вынесено постановление. Понятно, что сейчас нужно будет набирать обороты, в том числе по обработке данных, поэтому это может быть немножко позже. А так с сегодняшнего дня уже будет поступать информация о правонарушениях", - сказал Билошицкий.

Как сообщал УНИАН, с 16 мая на автодорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Суммы, Херсон, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской областей заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение ПДД в автоматическом режиме.

Справка УНИАН. С 24 апреля патрульная полиция вернулась к усиленному контролю за соблюдением правил дорожного движения, поскольку возросло количество случаев ДТП с потерпевшими и погибшими, связанных с пренебрежением ПДД. Камеры контроля скорости продолжали работать и в военное время, но сроки вынесения постановления могли быть продлены до 60 суток, и некоторые правонарушения могли быть проработаны позже.