Городские власти призывают придерживаться противоэпидемических мер во время празднований.

Власть Киева предупредила о возможных ограничениях в работе 5 станций метро завтра, 7 января.

Об этом сообщается на Facebook-странице Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

В частности, на Рождество в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Крещатик",

"Майдан Независимости".

В КГГА напомнили, что в центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации. В частности, посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов – до 23 января.

Читайте также"Противно смотреть": главную елку страны "забросали" мусором после Нового года (фото)Городские власти призывают придерживаться во время празднований противоэпидемических мероприятий. В частности, не забывать о масочном режиме, физической дистанции, а также обрабатывать руки антисептиками.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ГСЧС призывает украинцев осторожно обращаться со свечами в церквях на праздники. В службе призвали духовенство проверить у себя на местах исправность пожарной сигнализации, а гражданам дали советы для безопасного празднования.

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