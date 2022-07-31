Проехать через КПП "Краковец" можно будет уже с 1 августа.

Украинские пограничники возобновят пропуск легковых автомобилей через контрольный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. Завершается обустройство павильона для пассажирских автобусов

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что КПП начнет пропускать легковые автомобили с 08:00 1 августа.

"Сейчас завершаются работы по обустройству павильона для оформления пассажирских автобусов. О начале их пропуска будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, с 8:00 18 июля в пункте пропуска "Краковец" стартовали работы по дообустройство пункта в рамках проекта "Открытые границы". В частности в ходе работ должны были ликвидировать узкие места на западной границе и улучшить логистику на направлении Европейского союза.

В связи с этим временно остановили пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины. В Государственной пограничной службе отметили, что работы обещали завершить не позднее, чем за 10 дней.

Время от времени Украина ограничивает проезд для того или иного вила транспорта через отдельные КПП или же полностью их перекрывают по техническим причинам, но, как правило, это занимает короткий промежуток времени.

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