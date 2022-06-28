Кроме того, продлено время оформления автомобилей до 23:00.

Львовская таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска. Время оформление продлено до 23:00.

Об этом сообщает прессслужба Государственной таможенной службы.

Теперь транспортные средства будут пропускать на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска. Пункты "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребенное" получили дополнительных работников таможни.

Изменен также график работы таможенного поста "Городок", где происходит оформление и регистрация транспортных средств.

"29 и 30 июня работа подразделений таможенного поста "Городок" будет продлена до 23:00, до начала действия комендантского часа. И такой формат работы продлится до конца июня", – отметил и. о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Нулевая растаможка в Украине: что известно

Как писал УНИАН, в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все транспортные средства, что ввозятся в страну. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины.

Цели было две - чтобы волонтеры могли дешево завозить машины для военных, а также чтобы граждане массово теряют машины за время полномасштабной, могли дешевле пригнать машину для себя.

Львовская таможня с начала действия такого режима оформила более 40 тысяч автомобилей. Всего по Украине было оформлено около 160 тысяч автиков.

Однако с 1 июля Рада возвращает пошлины и НДС на импортные товары и растаможки авто.

В пояснительной к законопроекту говорилось, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиумкласса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 миллиардов гривен.Также отмечалось, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

Вас также могут заинтересовать новости: