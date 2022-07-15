На следующей неделе будет приостановлено движение легковых автомобилей на выезд через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Причиной ограничений называют необходимость проведения робот в рамках проекта, предусматривающего ликвидацию узких мест на западной границе и улучшение логистики на направлении ЕС.
"С 08:00 18 июля 2022 года в пункте пропуска "Краковец" начнутся работы по дообустройство пункта в рамках проекта "Открытые границы". В связи с этим будет временно остановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Пропуск легковых автомобилей на въезд в это время будет осуществляться без изменений.
В ГПСУ отмечают, что работы будут длиться до 10 дней.
"О возобновлении движения легковушек на выездном направлении будет сообщено дополнительно", - подчеркнули пограничники.