Пропуск легковых автомобилей на въезд через "Краковец" во время работ будет осуществляться без изменений.

На следующей неделе будет приостановлено движение легковых автомобилей на выезд через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Причиной ограничений называют необходимость проведения робот в рамках проекта, предусматривающего ликвидацию узких мест на западной границе и улучшение логистики на направлении ЕС.

"С 08:00 18 июля 2022 года в пункте пропуска "Краковец" начнутся работы по дообустройство пункта в рамках проекта "Открытые границы". В связи с этим будет временно остановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Пропуск легковых автомобилей на въезд в это время будет осуществляться без изменений.

В ГПСУ отмечают, что работы будут длиться до 10 дней.

"О возобновлении движения легковушек на выездном направлении будет сообщено дополнительно", - подчеркнули пограничники.

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