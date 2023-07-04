Утром 5 июля откроется проезд по временному мосту через реку Десна, что обеспечит еще одно транспортное сообщение Чернигова с Киевом. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области.

Согласно информации, открытие движения по этому направлению существенно облегчит транспортное сообщение для жителей громад, которым не придется больше пользоваться 30-километровым объездом. "Также мост обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта из "киевского" направления в сторону Чернигова, Мены, Городни и других громад правобережной части области", – отмечается в сообщении.

Возведение временного сооружения длилось почти год, были проведены масштабные работы по ликвидации последствий ведения боевых действий и обезвреживания мощных боеприпасов, которые были на дне реки, ведь в марте 2022 года вокруг Чернигова продолжались тяжелые бои. Для проезда будет действовать ограничение – до 18 тонн общий вес транспортного средства и нагрузка на ось – до 7 тонн.

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Всего в прошлом году в Черниговской области во время боевых действий было разрушено 27 искусственных сооружений. Агентство восстановления обеспечило временный проезд через 20 временных сооружений, параллельно с этим отстраиваем основные мосты на главных транспортных артериях в области. Сейчас в Черниговской области капитально восстановлено 6 мостов, еще на 6 сооружениях активно ведутся строительные работы.

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В Черниговской ОВА сообщили, что четверть укрытий непригодны для использования. Из 2,5 тысячи убежищ, противорадиационных и простейших укрытий, сооружений двойного назначения с соответствующими защитными свойствами 614 оказались непригодными для использования. Еще 314 были закрыты. Таковы результаты комиссионного обследования сооружений, проводившихся в июне.

Кроме того, в Черниговской области начали вручать повестки на камеру. Военнослужащие Черниговского ТЦК вышли на патрулирование с боди-камерами одними из первых в Украине.

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