Нагрудные камеры - это о защите как самих военнообязанных, так и представителей военкоматов, говорят правозащитники.

Военнослужащие Черниговского территориального центра комплектования и соцподдержки одними из первых в Украине выходят на ежедневные патрулирования с боди-камерами.

Как говорится в сюжете телеканала "Киев 24", техника фиксирует все, что происходит во время дежурства, и это должно предотвратить любые конфликтные ситуации.

Теперь утром военнослужащие в Чернигове слушают инструктаж, получают боди-камеры и отправляются на патрулирование. Их задача - проверять всех вероятных призывников.

"Встали ли они на воинский учет, если не встали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку", - объясняет представитель Черниговского ТЦК.

Нужно понимать, что учетная повестка - это еще не призыв в армию, а лишь приглашение в ТЦК, чтобы встать на учет или уточнить свои данные для прохождения ВВК.

На повестки люди реагируют по-разному, иногда доходит до острых споров, поэтому представителей Черниговского ТЦК "вооружили" нагрудными камерами. После завершения смены камеры сдаются, записи пересматриваются.

Новые правила вручения повесток в Украине

Ранее в ОК "Юг" заявляли, что призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток - под запись боди-камер представителей ТЦК.

"Вооружить" представителей военкоматов боди-камерами решили после скандальных историй, когда военнообязанных украинцев "скручивают" или тянут в авто.

Адвокат объяснял, что именно запись с боди-камеры станет доказательством того, что повестка вручена.

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