Худшая ситуация - в областном центре.

В Черниговской области из 2,5 тысячи укрытий, противорадиационных и простейших укрытий, сооружений двойного назначения с соответствующими защитными свойствами непригодными к использованию оказались 614, были закрытыми - 314. Таковы результаты комиссионного обследования сооружений, проведенного в июне, сообщили в Черниговской ОВА.

По информации директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергея Болдырева, за время полномасштабной войны значительно увеличилось количество простейших укрытий (сейчас это около двух тысяч), проведены работы по упорядочению.

"Однако это всего лишь пол задачи. Укрытия, независимо от формы собственности, должны быть открытыми, особенно во время воздушной тревоги. Здесь непонятен подход органов местного самоуправления, которые, согласно Кодексу гражданской защиты, отвечают за организацию такой работы", – подчеркнул Болдырев.

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Особенно это касается областного центра Черниговщины, где работа по обеспечению фонда защитных сооружений гражданской защиты признана неудовлетворительной по результатам проверок: в городе из почти 1300 проверенных объектов 355 оказались непригодными, 159 – закрытыми. Именно из Чернигова на линию "102", по информации заместителя начальника Главного управления Нацполиции в области Дмитрия Лося, в июне поступило больше всего соответствующих обращений – 19 из 22 по области.

В то же время в Черниговском горсовете считают, что за состояние укрытий должна отвечать городская военная администрация.

"Черниговцы ждут большей эффективности в вопросах безопасности от городской военной администрации. Иначе зачем она создана?", - прокомментировал вопрос и. о. городского головы Александр Ломако на своей странице в Фейсбук.

По информации ОВА, результаты проведенных обследований доведены до руководства территориальных общин, которое и должно поработать над выявленными недостатками (несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, затопленность и т.д.).

Ситуация с укрытиями в Украине - детали

В Украине сейчас пригодны для использования лишь 77% всех бомбоубежищ. Этого достаточно, чтобы вместить только 43% населения страны.

В Киеве, в Дарницком районе, установили первую электронную систему доступа в укрытие. Исследовательская система имеет четыре независимых варианта открытия двери в хранилище.

Кабинет Министров уволил ряд председателей районных государственных администраций, на территории которых были выявлены значительные нарушения по содержанию укрытий и хранилищ в надлежащем состоянии. Кроме того, некоторым чиновникам объявили выговоры.