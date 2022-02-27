Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение оккупантами самолета АН-225 "Мрия" в результате нападения на аэродром Гостомель.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
"Вчера мы потеряли, к сожалению, нашу "Мрию". Но старую "Мрию", а новую сейчас строим", - отметил Зеленский.
Война против Украины:
Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На момент вторжения он был на ремонте, а потому не успел вылететь из Украины.