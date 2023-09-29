Средний промежуток времени между поездами в час пик составит 2:30-3:00 минуты, в межпиковый период – 5:00-5:30.

В Киевском метрополитене в будние дни планируют уменьшить интервалы между поездами. Новые интервалы движения будут введены с понедельника, 2 октября, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2:30-3:00 минуты, в межпиковый период время ожидания поезда – 05:00-05:30 минут. Интервалы в выходные дни пока остаются без изменений – 6-7 минут.

"Изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни – более 500 тысяч", – отметили в КГГА.

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Во время объявления воздушной тревоги поезда метро по-прежнему будут двигаться только по подземным участкам метрополитена. Все 46 подземных станций продолжат работать в режиме укрытия круглосуточно.

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На станциях метрополитена Харькова обустроили 60 классов для обучения школьников. Метрошкола в Харькове принимает детей трижды в неделю.

Кроме того, Кабинет министров в 2024 году планирует направить 1,27 миллиарда гривен на строительство метро в Харькове и Днепре. Так, на удлинение третьей линии метрополитена в Харькове запланировано 722 миллионов гривен, а на завершение строительства метрополитена в Днепре – 549 миллионов.

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