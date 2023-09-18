Кабмин хочет поддержать важные инфраструктурные проекты.

Кабинет министров в 2024 году планирует направить 1,27 миллиарда гривень на строительство метрополитенов в Харькове и Днепре.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на следующий год, который правительство подало на рассмотрение в парламент. Так, на удлинение третьей линии метрополитена в Харькове запланировано 722 миллионов гривень, а на завершение строительства метрополитена в Днепре – 549 миллионов.

Также в пояснительной записке чиновники отмечают, что в 2024 году на финансирование проектов развития и восстановления инфраструктуры от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций предполагается привлечь кредитные средства в объеме 62,1 миллиарда гривень.

Видео дня

"В частности, в 2024 году от Европейского инвестиционного банка планируется привлечь 29 180,1 млн грн или 47% общего объема; от правительств иностранных государств – 15 118,2 млн грн или 24,4%; Международного банка реконструкции и развития – 11 238,4 млн грн или 18%; Европейского банка реконструкции и развития – 4 634,9 млн грн, или 7,5%; других международных финансовых организаций и иностранных финансовых учреждений – 1 943,7 млн грн, или 3,1%", – говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, для реализации приоритетных проектов восстановления и развития в 2024 году прогнозируется поступление от иностранных партнеров 2,43 миллиарда грантовых средств.

Госбюджет-2024 – детали

На прошлой неделе Кабмин направил на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2024 год. Согласно нему, доходная часть составит 1,56 триллионов гривень, а расходная – 3,1 триллиона. Для покрытия дефицита бюджета правительство планирует привлекать в основном международные льготные кредиты и гранты.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрен рост средней заработной платы. Она увеличится почти на 4 тысячи гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: