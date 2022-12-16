Подземные станции метро будут работать в режиме укрытия. На замену электротранспорту власти обещают выпустить дополнительные автобусы.

Сегодня до конца дня поезда метро в Киеве не будут курсировать в связи с повреждениями энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии.

Жителей столицы призывают пользоваться наземным общественным транспортом для передвижения по городу. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также те автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, 17 декабря в Киеве дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты, а также частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

"Частным перевозчикам Киева дано поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", - сообщили в КГГА.

Городская власть также обнародовала перечень автобусных маршрутов, которые работают в городе. В то же время подземные станции метрополитена будут работать в режиме укрытия.

Ракетный удар 16 декабря: ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, российские войска в очередной раз осуществили масштабную ракетную атаку по Украине. В трех районах столицы раздались взрывы. На Киевщине ПВО сбила ракету.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что в небе вблизи Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых было сбито.

В КГВА информировали, что пока известно об одном пострадавшем в результате попаданий ракет, но пока данные о разрушениях и жертвах уточняются. В частности, пострадал человек в Днепровском районе столицы, ему на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Между тем, по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за попадания вражеских ракет в энергообъекты в нескольких областях Украины.

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