Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения России.

В пятницу, 16 декабря, Россия атаковала Киев, в воздушном пространстве столицы зафиксировали около 40 ракет, 37 из них – уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения России.

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", – говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака России 16 декабря

Утром в пятницу, 16 декабря, Россия массированно атаковала Украину ракетами.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила более 60 ракет разных типов, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

В Киеве около 09:00 прогремели первые взрывы, их слышали в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах.

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