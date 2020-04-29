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Впервые в Украине: в харьковском метро планируют запустить поезда без перегородок между вагонами

19:27, 29 апреля 2020
Транспорт
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Поезда будут изготавливаться специально для Харькова

Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, сообщает пресс-служба горсовета.

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«У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро - восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют «труба» - без перегородок между вагонами», - отметил он.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение 2-2,5 лет.

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