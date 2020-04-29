Впервые в Украине: в харьковском метро планируют запустить поезда без перегородок между вагонами

Всего планируется приобрести восемь новых составов.

Для метрополитена Харькова планируют закупить цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами.

Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, сообщает пресс-служба горсовета.

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«У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро - восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют «труба» - без перегородок между вагонами», - отметил он.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение 2-2,5 лет.