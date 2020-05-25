В Днепре возобновило работу метро

Метрополитен возобновил работу после карантина в 15:00.

В Днепре сегодня в 15:00 возобновил работу местный метрополитен.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

«Метро запущено в 15 часов», - отметили в пресс-службе.

Соответствующее решение о возобновлении работы метро в Днепре приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Метрополитен будет работать с соблюдением карантинных правил - дезинфекцией вагонов и станций, масочным режимом и соблюдением социальной дистанции пассажиров.

Напомним, метро в связи с карантином из-за коронавируса было остановлено в Днепре 17 марта.

Также по решению областной комиссии, с 27 мая в регионе могут возобновлять работу детские сады.

Справка. Метрополитен в Днепре открыто 29 декабря 1995 года. Одна ветвь подземки соединяет железнодорожный вокзал и жилые массивы Парус и Покровский на западе правобережной части города. Метро длиной 7,8 км имеет 6 станций. Сейчас продолжается строительство еще 3 станций через центр города к нагорной части. Стоимость одной поездки - 6 грн.

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