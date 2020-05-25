Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает

Метрополитен в Днепре пока не возобновил работу.

Несмотря на то, что Кабинет министров разрешил открыть метро в Украине, в Днепре метрополитен пока не возобновил работу.

Почему не заработало метро в Днепре

Открытие метрополитена в Днепре пока отложили. Подземку здесь планировали открыть уже сегодня, 25 мая. Однако еще нет решения городской комиссии, его должны принять сегодня в течение дня.

Так произошло из-за неразберихи с ослаблением карантина. В Министерстве здравоохранения до последнего колебались, открывать ли в городе метрополитен.

Днепровская подземка не работает с 17 марта. В то же время троллейбусы и трамваи в городе уже возобновили привычный режим работы.

Как будет работать подземка после открытия

В Днепре решили прицепить дополнительные вагоны метро. Так, вместо привычных 3-х, 5 – все для того, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами.

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За время простоя в Днепровском метро провели технический осмотр, отремонтировали весь подвижной состав, на некоторых станциях починили эскалаторы. Поэтому подземка готова в любой момент возобновить свою работу.

Как отметил заместитель техдиректора Днепровского метрополитена Александр Онофрийчук, пассажиров в подземку будут пускать только в средствах защиты – масках или респираторах. В самом метрополитене будут установлены антисептики для рук. Кроме того, раз в 3 часа будут проводить дезинфекцию поручней.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром после двух месяцев карантина и вынужденного простоя вновь заработал метрополитен в Киеве и Харькове.

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