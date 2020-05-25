Возобновление работы метро в Харькове: как работает, условия допуска пассажиров
После двух месяцев карантинных ограничений с целью предотвращения распространения коронавируса утром 25 мая наконец-то возобновил работу Харьковский метрополитен.
Как возобновляло работу метро в Харькове
В Харькове перед открытием подземки было приобретено много дезинфицирующих растворов, проведена ночная дезинфекция вагонов и налажена пропускная система для соблюдения социальной дистанции.
Двери подземки в Харькове открылись в 5:30 утра. Запуск метрополитена прошел без ажиотажа. Даже несмотря на час пик, в подземке не наблюдалось большого количества людей.
Пользования подземкой: правила для пассажиров
Карантин в Украине не отменен, а только ослаблен, поэтому в общественном транспорте следует придерживаться санитарных норм.
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Обязательным условием для пассажиров в настоящее время является наличие масок и перчаток. Работники метрополитена внимательно за этим следят и в случае каких-то нарушений делают замечания.
Кроме того, как подчеркнул председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, будет проводиться температурный скрининг. Количество людей в подземке будет регулироваться, учитывая наличие мест для сидения, чтобы не допускать скоплений.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром после двух месяцев карантина и вынужденного простоя вновь заработал метрополитен в Киеве.
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