Возобновление работы метро в Харькове: как работает, условия допуска пассажиров

Метрополитен открылся в традиционное время, ажиотажа среди пассажиров не наблюдалось.

После двух месяцев карантинных ограничений с целью предотвращения распространения коронавируса утром 25 мая наконец-то возобновил работу Харьковский метрополитен.

Как возобновляло работу метро в Харькове

В Харькове перед открытием подземки было приобретено много дезинфицирующих растворов, проведена ночная дезинфекция вагонов и налажена пропускная система для соблюдения социальной дистанции.

Двери подземки в Харькове открылись в 5:30 утра. Запуск метрополитена прошел без ажиотажа. Даже несмотря на час пик, в подземке не наблюдалось большого количества людей.

Пользования подземкой: правила для пассажиров

Карантин в Украине не отменен, а только ослаблен, поэтому в общественном транспорте следует придерживаться санитарных норм.

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Обязательным условием для пассажиров в настоящее время является наличие масок и перчаток. Работники метрополитена внимательно за этим следят и в случае каких-то нарушений делают замечания.

Кроме того, как подчеркнул председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, будет проводиться температурный скрининг. Количество людей в подземке будет регулироваться, учитывая наличие мест для сидения, чтобы не допускать скоплений.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром после двух месяцев карантина и вынужденного простоя вновь заработал метрополитен в Киеве.

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