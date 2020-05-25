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Метро в Днепре до сих пор не открылось (видео)

09:42, 25 мая 2020
Транспорт
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Метро в Днепре до сих пор не открылось / фото УНИАН

Подземку в Днепре планировали открыть уже сегодня, 25 мая, вместе с Киевом и Харьковом, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Впрочем, решения городской комиссии до сих пор нет, его должны принять сегодня в течение дня.

Все из-за неразберихи с ослаблением карантина в пятницу. В Минздраве до последнего колебались, открывать ли в городе метрополитен.

Днепровская подземка не работает с 17 марта. В то же время троллейбусы и трамваи в городе уже восстановили привычный режим работы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно решению правительства, в стране восстанавливают движение автобусов, маршруток, троллейбусов и другого пассажирского транспорта. Метрополитен в городах открылся 25 мая.

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