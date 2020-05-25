Метро в Днепре до сих пор не открылось (видео)
В Днепре, в отличие от Киева и Харькова, открытие метрополитена пока отложили.
Подземку в Днепре планировали открыть уже сегодня, 25 мая, вместе с Киевом и Харьковом, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Читайте такжеВ Киеве возобновилась работа метро (видео)
Впрочем, решения городской комиссии до сих пор нет, его должны принять сегодня в течение дня.
Все из-за неразберихи с ослаблением карантина в пятницу. В Минздраве до последнего колебались, открывать ли в городе метрополитен.
Днепровская подземка не работает с 17 марта. В то же время троллейбусы и трамваи в городе уже восстановили привычный режим работы.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно решению правительства, в стране восстанавливают движение автобусов, маршруток, троллейбусов и другого пассажирского транспорта. Метрополитен в городах открылся 25 мая.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram