Также венгерский лоукостер добавил два новых направления из румынской столицы в Германию.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске еще трех новых маршрутов из столицы Румынии Бухареста.

Как сообщается на странице перевозчика в Instagram, новые рейсы будут летать из Бухареста по следующим направлениям:

Гран-Канария (Канарские острова, Испания) – с июня 2025 года дважды в неделю

Фридрихсхафен (Германия) – с августа 2025 года трижды в неделю

Франкфурт-Хан (Германия) – с августа 2025 года трижды в неделю

Отметим, сейчас Wizz Air также летает из Бухареста еще до одного Канарского острова Тенерифе и еще десяти городов Испании.

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В Германии лоукостер летает в семь аэропортов, кроме только что объявленных.

Также из румынской столицы на крыльях Wizz Air можно попасть в города Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Израиля, Италии, Кипра, Мальты, Марокко, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Турции, Венгрии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Как ранее сообщал УНИАН, также Wizz Air запустил новые рейсы сразу в шесть городов Европы из румынского Сибиу.

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