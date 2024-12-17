Эксперты прогнозируют, что к 2050 году доля электрического транспорта в Украине достигнет 50%.

В Верховной Раде опровергли информацию о возвращении пошлины и НДС на ввоз электромобилей из-за рубежа с 1 января 2025 года, которая накануне появилась в некоторых СМИ. Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Там что-то несется по льготам на электрокары, которые вроде бы взлетают с 1.01.2025р. Нет, льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся", - написал он.

Ранее глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий говорил, что именно цена способствует тому, что украинцы так активно покупают электрические авто.

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"Если на классическую машину с ДВС мы должны заплатить пошлину 10%, НДС 20% от стоимости и еще сверху нам акциз начисляют, то электромобиль мы можем привезти, просто заплатив небольшой сбор в 1 евро за 1 кВт от емкости батареи", - сообщил специалист.

При этом электрические авто не очень дорогие - по крайней мере, если говорить о подержанных моделях, которые популярны в Украине.

По состоянию на сегодняшний день модель Tesla Model 3 обойдется в среднем в 12 тысяч долларов на вторичном рынке. Таким образом, за последние несколько лет цена электрокара снизилась втрое (ранее цены составляли 30-40 тысяч долларов). Все это делает электрокары очень востребованными на нашем рынке.

Украинский авторынок - другие новости

Ранее эксперты выяснили, что в ноябре автопарк Украины пополнили 3742 электрических авто (BEV). В пятерку наиболее популярных в стране новых электромобилей попали Honda M-NV, BYD Song Plus, Zeekr 001, Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron.

Среди импортируемых подержанных электрических авто самыми популярными моделями оказались Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV.

Также сообщалось, что среди новых гибридных авто лидером украинского рынка стал компактный кроссовер Toyota RAV4. Кроме него в тройку лидеров попали Audi Q8 и Toyota Camry.

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