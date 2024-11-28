Чаще всего новые электрокары завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

С января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль (BEV). Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "УкрАвтопром".

Общая таможенная стоимость этих авто равнялась 989 миллионам долларов. При этом из общего количества импортированных электрокаров новыми были 12 619 авто, а 32 742 - подержанные. Отмечается, что на закупку новых электромобилей импортеры потратили 334 миллиона долларов. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила - 655 миллиона долларов.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

Видео дня

Китай - 11 131 единиц;

Япония - 472;

Германия - 304;

Великобритания - 247;

Бельгия - 214;

ТОП-5 стран поставщиков бывших в употреблении электромобилей:

США - 12 602;

Германия - 5188;

Южная Корея - 4193;

Великобритания - 3165;

Китай - 2147.

Украинский рынок авто - что известно

С января по сентябрь в Украину было импортировано легковых автомобилей на общую таможенную стоимость в более 3,2 млрд долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Наибольшим спросом в этом сегменте на октябрьском рынке пользовался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

Вас также могут заинтересовать новости: