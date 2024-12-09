Среди зарегистрированных за ноябрь электрокаров наибольшую долю имели легковые модели.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 3742 электрических авто (BEV). Соответствующие данные приводит ассоциация УкрАвтопром.

По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электрические автомобили в стране упал на 13%.

Наибольшую долю зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей имели легковые модели (3 597 авто). Из них 669 автомобилей были новыми. Среди 145 коммерческих электрических автомобилей, которые приобрели в ноябре, новыми были только 18 единиц.

Видео дня

Как среди новых, так и среди подержанных электрокаров первое место заняли авто от японских производителей. Также хорошие показатели традиционно демонстрируют модели Tesla.

ТОП-5 новых электромобилей в Украине за ноябрь:

Honda M-NV - 99 авто. BYD Song Plus - 86 авто. Zeekr 001- 73 авто. Volkswagen ID.4 - 71 авто. Audi Q4 e-tron - 35 авто.

ТОП-5 импортированных подержанных электромобилей в Украине за ноябрь:

Nissan Leaf - 384 авто. Tesla Model 3 - 301 авто. Tesla Model Y - 298 авто. Hyundai Kona Electric - 194 авто. Kia Niro EV - 156 авто.

Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 48 тысяч электромобилей.

Какой электромобиль выбрать - что говорят специалисты

Ранее эксперты назвали 4 электромобиля, которые не стоит покупать из-за плохой надежности. В список попали Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E и Smart EQ Fortwo. Некоторые из этих моделей сталкиваются с проблемами в работе аккумуляторной батареи.

Тем, кто ищет отличный электрический кроссовер, эксперты советуют обратить внимание на Skoda Enyaq. По словам специалистов, он доступен, комфортен и имеет большой запас хода. Среди других моделей электрокроссоверов специалисты советуют, в частности, Kia EV9, Ford Explorer и Tesla Model Y.

Вас также могут заинтересовать новости: