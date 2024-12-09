В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 3742 электрических авто (BEV). Соответствующие данные приводит ассоциация УкрАвтопром.
По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электрические автомобили в стране упал на 13%.
Наибольшую долю зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей имели легковые модели (3 597 авто). Из них 669 автомобилей были новыми. Среди 145 коммерческих электрических автомобилей, которые приобрели в ноябре, новыми были только 18 единиц.
Как среди новых, так и среди подержанных электрокаров первое место заняли авто от японских производителей. Также хорошие показатели традиционно демонстрируют модели Tesla.
ТОП-5 новых электромобилей в Украине за ноябрь:
- Honda M-NV - 99 авто.
- BYD Song Plus - 86 авто.
- Zeekr 001- 73 авто.
- Volkswagen ID.4 - 71 авто.
- Audi Q4 e-tron - 35 авто.
ТОП-5 импортированных подержанных электромобилей в Украине за ноябрь:
- Nissan Leaf - 384 авто.
- Tesla Model 3 - 301 авто.
- Tesla Model Y - 298 авто.
- Hyundai Kona Electric - 194 авто.
- Kia Niro EV - 156 авто.
Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 48 тысяч электромобилей.
Какой электромобиль выбрать - что говорят специалисты
Ранее эксперты назвали 4 электромобиля, которые не стоит покупать из-за плохой надежности. В список попали Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E и Smart EQ Fortwo. Некоторые из этих моделей сталкиваются с проблемами в работе аккумуляторной батареи.
Тем, кто ищет отличный электрический кроссовер, эксперты советуют обратить внимание на Skoda Enyaq. По словам специалистов, он доступен, комфортен и имеет большой запас хода. Среди других моделей электрокроссоверов специалисты советуют, в частности, Kia EV9, Ford Explorer и Tesla Model Y.