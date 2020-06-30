В Киеве изменят правила проезда для льготников

Изменения коснутся только тех пассажиров, которые не зарегистрированы в столице.

С 1 июля 2020 года в Киеве будут действовать новые условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Изменения касаются только тех пассажиров, которые не зарегистрированы в столице. Об этом сообщает пресс-служба «Киевпастранса».

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С июля для получения льготного проезда в столичном общественном транспорте пассажирам, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда, придется:

купить билет;

воспользоваться им в транспорте;

сохранить билет или чек за оплату проезда или банковскую выписку;

обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

При этом зарегистрированные в Киеве льготники могут и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет средств городского бюджета по карточке киевлянина.

«Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека», – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 году в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.

C 1 апреля 2020 года Киев перешел на единый электронный билет для оплаты проезда, оборот действующих бумажных разовых талонов в наземном общественном транспорте города, и жетонов метрополитена был прекращен.

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