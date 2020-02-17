С 1 апреля Киев переходит на единый е-билет

Для разовой поездки в метро и наземном транспорте можно будет воспользоваться талоном с QR-кодом.

С 1 апреля этого года Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда, оборот действующих бумажных разовых талонов, которые сейчас используются в наземном общественном транспорте города, и жетонов метрополитена будет прекращено.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Для разовой поездки как в метро, так и в наземном транспорте будут талоны с QR-кодом, которые будут продавать на остановках общественного транспорта в специальных автоматах. Сейчас такими автоматами уже обустроены остановки на Борщаговской линии скоростного трамвая. Тариф при этом остается на уровне 8 грн за одну поездку.

Как уточнили в КГГА, бесконтактные «зеленые» карточки метро можно будет использовать пока на них не закончатся записаны поездки, пополнить их после 1 апреля уже будет нельзя.

«Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021», - говорится в сообщении.

Директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник отметила, что е-билет «не привязан» к определенному виду транспорта, что является удобным для пассажиров.

«Разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 гривен 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются «резервными», - пояснила Мельник.

Так, с 1 апреля будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести «безлимитные» проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1 тыс. 300 гривен.

«Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня», - отметила Мельник.

По ее словам, впервые вводится в оборот «туристический» проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет 100, 150 и 200 грн соответственно.

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Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение позволяет сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

«Внедряемая система оплаты проезда разработана в связи с оборудованием всего подвижного состава городского общественного транспорта автоматизированной системой учета оплаты проезда. Использование е-билета в любой способ - приобретение проездного, пополнение карточки поездками или покупка QR-билета - делают организацию общественных перевозок более эффективной и прозрачной», - пояснили в КГГА.

Отмечается, что диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Эта информация используется для корректировки маршрутов общественного транспорта. Кроме того, ведется точный учет льготных поездок, что позволяет экономить бюджетные средства на возмещение бесплатного проезда.

В КГГА напомнили, что 11 февраля на Едином веб-портале территориальной громады города Киева завершилось общественное обсуждение проекта распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения». Проект распоряжения был также поддержан на заседании президиума Киевского городского совета профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 году в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.