С сегодняшнего дня все нерастаможенные "евробляхи" будут считаться такими, что находятся на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.

Сегодня, 9 февраля 2022 года, в Украине завершается последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.

С сегодняшнего дня транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до сих пор не были заявлены к таможенному оформлению или не были вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщает ТСН.ua.

Нарушение таможенного законодательства Украины предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

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Штраф за нарушение сроков временного ввоза:

не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн;

от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн;

от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн;

от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн или конфискация.

Штраф за нарушение сроков транзита:

не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн;

от суток до 10 суток – штраф 3 400 грн;

от 10 до 20 суток – штраф 8 500 грн ;

от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн;

свыше 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация.

Кроме того, передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине - штраф в размере 34 000 грн.

Растаможка "евроблях" в Украине: