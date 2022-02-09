Сегодня, 9 февраля 2022 года, в Украине завершается последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.
С сегодняшнего дня транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до сих пор не были заявлены к таможенному оформлению или не были вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщает ТСН.ua.
Нарушение таможенного законодательства Украины предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины.
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Штраф за нарушение сроков временного ввоза:
- не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн;
- от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн;
- от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн;
- от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн;
- более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн или конфискация.
Штраф за нарушение сроков транзита:
- не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн;
- от суток до 10 суток – штраф 3 400 грн;
- от 10 до 20 суток – штраф 8 500 грн ;
- от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн;
- свыше 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация.
Кроме того, передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине - штраф в размере 34 000 грн.
Растаможка "евроблях" в Украине:
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.
- По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины находится около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. За полгода льготного периода растаможки таких авто в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.
- 8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
- С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.
- В Украине 1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.