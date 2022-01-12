Воспользоваться правом льготной растаможки могут далеко не все.

В Украине 1 января вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.

Юрист Иван Казачук в комментарии сайту UBR.ua спрогнозировал, что особого ажиотажа изменения не повлекут, поскольку с 10 ноября льготная растаможка распространяется лишь на некоторые категории участников ООС.

"Наши законотворцы сначала допустили такие недостатки в законодательстве, а затем их исправили, но поздно… Дорога ложка к обеду", – отметил эксперт.

Он добавил, что в период 20 ноября - 10 января в Украине оформили всего 250 авто, а за весь период действия льгот - 85 тысяч. По его данным, в настоящее время в Украине находятся порядка 300 тысяч машин из РФ.

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Льготы же сейчас действуют лишь для тех участников боевых действий, которые находились в районе ООС с 15 мая по 8 ноября минувшего года. К ним также применяются требования по оформлению документов и отсутствию штрафов. Казачук также считает несправедливым то, что льготно растаможить "евробляху" не могут те, кто воевал на Донбассе в первые годы российской агрессии.

Растаможка "евроблях" в Украине