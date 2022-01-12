В Украине 1 января вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.
Юрист Иван Казачук в комментарии сайту UBR.ua спрогнозировал, что особого ажиотажа изменения не повлекут, поскольку с 10 ноября льготная растаможка распространяется лишь на некоторые категории участников ООС.
"Наши законотворцы сначала допустили такие недостатки в законодательстве, а затем их исправили, но поздно… Дорога ложка к обеду", – отметил эксперт.
Он добавил, что в период 20 ноября - 10 января в Украине оформили всего 250 авто, а за весь период действия льгот - 85 тысяч. По его данным, в настоящее время в Украине находятся порядка 300 тысяч машин из РФ.
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Льготы же сейчас действуют лишь для тех участников боевых действий, которые находились в районе ООС с 15 мая по 8 ноября минувшего года. К ним также применяются требования по оформлению документов и отсутствию штрафов. Казачук также считает несправедливым то, что льготно растаможить "евробляху" не могут те, кто воевал на Донбассе в первые годы российской агрессии.
Растаможка "евроблях" в Украине
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.
- Недавно в МВД сообщили, что льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах продлеваться больше не будет.
- По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины находится около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. За полгода льготного периода растаможки таких авто в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.