В составе оставлен лишь один вагон, в котором есть кондиционер - "люксовый", но билеты на него нереально купить даже за месяц.

В "Укрзализныце" опять скандал. На этот раз компания решила убрать кондиционирование во всех купейных вагонах поезда 69/70, который едет по маршруту Львов - Мариуполь. В составе оставили лишь один вагон, в котором есть кондиционер - "люксовый", но билеты на него нереально купить даже за месяц.

Об этом сообщили на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.

"После недавней публикации о неверной информации относительно кондиционированных вагонов в поезде 69/70 Мариуполь - Львов, Укрзализныця вместо того, чтобы равномерно распределить кондиционированные в вагонах с тремя составами на этом маршруте, просто изъяла абсолютно все купейные кондиционированные вагонов со всех составов", - сказано в сообщении.

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Билеты в вагон-люкс, в котором остался кондиционер, купить невозможно, даже за месяц.

"То есть в поезде, который 29 часов едет в одну сторону по жаркому южному солнцу, теперь только один вагон с кондиционированием (люкс на 18 мест), куда места купить нереально даже за месяц", - сообщил автор поста.

Отмечается, что еще в конце июня в этом поезде были купейные вагоны с кондиционированием, но сейчас об этом можно забыть.

Добавим, стоимость купейного билета в такой поезд - 254 гривни.

Украинцы в комментариях оценили "нововведение" и отметили, что до 60% поездов "Укрзализныци" следуют по маршрутам без кондиционера:

"Для человека с больным сердцем это может оказаться последним путешествием".

"Может пора запретить вагоны без кондиционера выпускать в рейс?"

"Тогда процентов 60 поездов придется отменить вообще".

"Скотовозки-фошизды, мля!"

Новости "Укрзализныци": что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко