В наиболее активных регионах по регистрациям электромобилей чаще всего выбирали Volkswagen ID.4.

На рынке электромобилей, который в ноябре пополнился 4,3 тыс. авто, наиболее активными были жители Львовской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областей. Об этом сообщает "Укравтопром".

В указанных регионах зафиксированы следующие показатели по регистрациям авто на электротяге:

Львовская область – 603 ед. (89% подержанные);

город Киев – 561 ед. (67% подержанные);

Днепропетровская обл. – 315 ед. (72% подержанные);

Киевская обл. – 312 ед. (68% подержанные);

Винницкая обл. – 245 ед. (87%с пробегом).

На указанных рынках в сегменте новых авто самым популярным электромобилем остается Volkswagen ID.4.

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Среди ввезенных из-за рубежа подержанных авто чаще всего выбирали следующие:

Volkswagen e-Golf-во Львовской области;

Tesla Model 3-в Киеве и области;

Tesla Model Y-на в Днепропетровской обл.;

Nissan Leaf - в Винницкой обл.

Продажи авто в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в течение ноября украинцы купили более чем 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 3%. Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.

В течение недели с 8 до 15 декабря очень сильно удешевел автогаз. Средние цены на бензин в Украине марки А-95 уменьшилась на 99 копеек и составляет 52,43 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 95 копеек, до 55,58 грн/л, а дизельное топливо – на 1,06 гривню, до 52,28 грн/л.

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