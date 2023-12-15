Средняя цена бензина марки А-95 составляет 52,43 грн за литр, автогаза - 32,79 грн за литр.

В течение недели с 8 по 15 декабря средние цены на бензин в Украине марки А-95 уменьшилась на 99 копеек и составляет 52,43 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 95 копеек – до 55,58 грн/л, а дизельное топливо – на 1,06 гривню, до 52,28 грн/л. Кроме того, очень сильно подешевел автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". По данным аналитиков, ОККО, WOG, "Укрнафта" и другие "сбросили" цены на все виды топлива на 1 гривню: сети АЗС ОККО и WOG – до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) и 54,99 грн/л (ДТ).

Обычная "пятерка" на станциях "Укрнафты" сейчас стоит 49,90 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества – 51,90 грн/л, дизельное топливо – 50,90 грн/л. Сеть АЗС "Авиас" снизила цены на топливо на 1 гривню – до 51,00 грн/л (А-95 и ДТ) и 51,50 грн/л (А-95+) соответственно.

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На станциях столичной сети KLO все виды горючего потеряли в цене 1,10 гривню – и теперь бензин А-95 на KLO стоит 52,09 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества – 53,49 грн/л, дизельное топливо – 51,99 грн/л соответственно.

Дизтопливо в сети UPG за неделю подешевело на 1,20 грн – до 51,70 грн/л (А-95), 53,70 грн/л (А-95+) и 50,70 грн/л (ДТ) соответственно.

Наибольшее удешевление в течение недели – 2,00 гривни, – зафиксировано в сетях Shell, "Автотранс", BVS и "Рур груп", и теперь топливо в этих сетях стоит в пределах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) и 51,98-53,49 грн/л (дизтопливо).

Сколько стоит автогаз в Украине сегодня - это стоит знать

С 8 по 15 декабря средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 2,46 гривни, до 32,79 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга цен Консалтинговой группы "А-95".

На автозаправочных станциях WOG и ОККО этот вид горючего подешевел на 2,05 и 2,25 гривни – в среднем до 33,51 грн/л и 33,49 грн/л соответственно. На станциях "Укрнафты" и UPG цена уменьшилась на 3,4 и 3,25 гривни, до 31,00 и 31,75 грн/л соответственно. На 2 гривни опустили цены "Рур груп", KLO, BVS, и "Автотранс".

"Психологическую отметку" в меньше, чем 30 грн/л, на этой неделе пересекли "Авантаж 7" и RLS, они установили цены 29,95 грн/л и 29,70 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "Авиас", U.GO, Rodnik, "Рур груп" и другие снизили цены на 0,5-4,4 грн за литр.

Ситуация с горючим в Украине

Цены на топливо в Украине продолжают снижаться. По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, за ноябрь средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривни – до 54,36 грн/л. Бензин А-95+ подешевел на 79 копеек – до 57,57 грн/л, а дизельное топливо – на 1,37 грн, до 54,30 грн/л.

Демарш цен продолжается и в декабре. За половину месяца в среднем бензин А-95 в стране "сбросил" по 1,75 грн на литре (с 54,24 подешевел до 52,67 грн).

Это же касается и "золотого" автогаза, который из-за блокирования границ польскими перевозчиками существенно подорожал осенью. С 1 по 15 декабря автогаз потерял почти 4 гривни в цене (с 36,74 подешевел до 32,79).

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