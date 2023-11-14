В частности, Китай вступает в период сезона высоких продаж автомобилей.

Мировой рынок электромобилей в сентябре с начала года вырос на 34%. При этом продажи электромобилей в крупнейшем автомобильном рынке мира – Китае – выросли на 29%. Об этом сообщает Reuters.

По данным компании по исследованию рынка Rho Motion, Китай вступает в последние два месяца года, когда для страны характерен сезон высоких продаж автомобилей.

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"Что примечательно в цифрах за октябрь, так это то, что спрос на электромобили в Китае продолжает достигать рекордных значений, даже несмотря на сокращение субсидий в стране. 2023 год должен стать еще одним знаменательным годом для Китая с точки зрения продаж электромобилей", - отметила исследовательская компания.

Отмечается, что продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках, где сокращение субсидий повлияло на спрос, как это видно в Германии, где субсидии бизнеса были отменены в сентябре.

Рынок электромобилей - последние новости

С начала 2023 года украинский парк электромобилей пополнился на почти 28,7 тыс. электрокаров. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в октябре украинский автопарк пополнили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания. Таким образом относительно прошлогоднего октября спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В ноябре сообщалось, что автомобильная компания Tesla планирует построить в Германии, на своем заводе возле Берлина, самую дешевую собственную модель электрокара стоимостью 25 000 евро (около 26,8 тыс. долларов).

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