Время полета составляет не менее 20 минут.

Исследовательская группа Юго-Восточного университета в китайской провинции Цзянсу разработала и представила первый в стране аэроэлектромобиль, который имеет конфигурацию с четырьмя соосными винтами.

Как пишет Global Times, в отличие от традиционных электрических аэротакси вертикального взлета и посадки, Southeast University Kunpeng No.1 разработан как интегрированное наземно-воздушное транспортное средство, которое сочетает в себе наземную мобильность, а также возможности передвижения по воздуху.

Отмечается, что при максимальном взлетном весе в 500 килограммов время полета составляет не менее 20 минут и достигает максимальной высоты в более 300 метров. В наземном режиме он может развивать максимальную скорость в 60 километров в час. Сейчас он работает на батарее большой емкости.

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Исследовательская группа также работает над тем, чтобы увеличить продолжительность полета до более двух часов в летающих автомобилях следующего поколения.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году Toyota Corolla осталась лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей в мире с показателем в более миллиона проданных единиц.

При этом самым популярным автомобилем на украинском рынке новых авто в 2024-м стал компактный кроссовер Renault Duster. За прошлый год в Украине продали более 6,8 тысяч новых автомобилей Renault Duster.

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