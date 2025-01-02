Автомобили семейства Toyota Corolla начали производить еще в 1966 году.

В ноябре Toyota Corolla осталась лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей в мире, сохранив преимущество над Tesla Model Y. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Если смотреть на совокупные данные по ноябрь, Toyota Corolla уверенно выступает в качестве лидера рынка в 2024 году с показателями в 1,004 миллиона проданных единиц. Отметим, что автомобили семейства Toyota Corolla начали производить еще в 1966 году.

Показатели Tesla Model Y составляют "всего" 973 463 новых машин (-4,2%). На третьей позиции оказалась Toyota RAV4 с 925 332 продажами. Замыкает десятку лидеров Kia Sportage.

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В целом ТОП-10 выглядит так:

Toyota Corolla - 1,004 млн (-1.3%);

Tesla Model Y - 973 463 (-4.2%);

Toyota RAV4 - 925 332 (+12.3%);

Ford F-Series - 814 151 (+0,6%);

Honda CR-V - 667 218 (+5,7%);

Chevrolet Silverado - 577 103 (+0,3%);

Hyundai Tucson - 552 877 (-2,6%);

Toyota Camry - 530 895 (-7,9%);

BYD Song - 509 735 (+47,4%);

Kia Sportage - 490 322 (+4.1%).

Украинский авторынок - что интересного

Недавно специалисты назвали автомобили, которые были наиболее популярными в декабре. Наиболее востребованным на украинском рынке остается компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster. На второй позиции расположился Peugeot Landtrek, на третьей - Toyota RAV4. Замыкает десятку лидеров Skoda Scala.

А ранее эксперты назвали ТОП-5 самых популярных в Украине электромобилей. Интересно, что как среди новых, так и среди подержанных электрокаров первое место заняли авто от японских производителей.

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