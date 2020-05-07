Пункт пропуска Рава-Русская пока закрыт: Польша не получала запрос от Украины о возобновлении работы

6 мая Кабмин принял распоряжение, которым возобновляется работа пункта пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Русская» и пункта пропуска для морского сообщения «Скадовский морской торговый порт».

Польша до сих пор не получила запрос от Украины о возобновлении работы пункта пропуска через границу в КПП Рава-Русская – Гребенне. Об этом сообщило посольство Республики Польша в Украине.

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«В связи с информацией, которая появляется в СМИ, о возобновлении украинской стороной контроля для пропуска через границу в КПП Рава-Русская - Гребенне, информируем, что в соответствующие органы Республики Польша до сих пор не поступал ни один запрос по этому поводу», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" заявил, что пункт пропуска в Раве-Русской возобновит работу, когда будет обнародовано соответствующее правительственное решение.

"Такое решение было поддержано (на заседании 6 мая – ред.), о нем сообщил Правительственный портал, однако на данный момент оно еще не обнародовано. Сразу после опубликования решения о внесении изменений в действующее распоряжение о закрытии пунктов пропуска, будет проинформирована польская сторона и через некоторое время будет восстановлено в частности работу пункта пропуска Рава-Русская", - сказал он.

Демченко уточнил, что на государственной границе продолжают функционировать 19 автомобильных пунктов пропуска, а последние изменения, которые были опубликованы по функционированию пунктов пропуска, были от 7 апреля.

На уточняющий вопрос о решении правительства от 15 апреля о закрытии 10 пунктов пропуска, Демченко сообщил, что "на эту минуту они не опубликованы".

Как сообщал УНИАН, 6 мая Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым возобновляется работа пункта пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Русская» и пункта пропуска для морского сообщения «Скадовский морской торговый порт».