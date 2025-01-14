Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов автомобилей в мире.

Каждый год на рынке появляется много новых кроссоверов, впрочем, далеко не все эти модели заслуживают внимания из-за склонности к различным поломкам и других проблем.

В GOBankingRates назвали пять кроссоверов, с которыми не спешат расставаться их владельцы.

В основу своих выводов авторы положили исследование портала iSeeCars. По мнению специалистов, эти пять автомобилей могут прослужить 15 лет или даже больше.

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Toyota Highlander

На первое место GOBankingRates поставил модель Highlander от японского концерна Toyota. Модель представили в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне. Она построена на платформе Toyota K. Автомобиль известен своей надежностью, из-за чего его любят автовладельцы.

Согласно новым выводам, 7% Toyota Highlander Hybrid старше 15 лет хранятся у их первоначальных владельцев. Это в 1,9 раза превышает среднестатистический показатель.

Honda CR-V

Honda CR-V известна своей надежностью, просторным салоном и экономичностью. Она доступна и поставляется в различных комплектациях. "Если вы ищете надежный повседневный автомобиль, то Honda CR-V может быть для вас выбором номер один", - пишет GOBankingRates.

Ford Escape Hybrid

Эта модель предлагает большое грузовое пространство, максимальный комфорт и гибкость использования. В целом с момента выхода на рынок в 2004 году Ford Escape Hybrid зарекомендовал себя как надежный и долговечный автомобиль.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 отличается топливной эффективностью, безопасностью, комфортом и долговечностью. Отметим также, что Toyota RAV4 стала самой популярной моделью на украинском рынке новых гибридов по итогам 2024 года.

Lexus RX 350

"Если вы ищете роскошный внедорожник, который прослужит вам много лет, Lexus RX 350 (в оригинальной публикации есть ошибка, ведь упоминается седан Lexus IS, - УНИАН) может стать вашей следующей покупкой", - говорят специалисты.

Lexus может похвастаться высококачественными материалами интерьера и привлекательным экстерьером. Также он отличается неплохими показателями экономности.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Напомним, ранее специалисты назвали пять американских авто, которые лучше покупать подержанными. В список вошли Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban, Ford F-150, Chevrolet Corvette и Buick Encore.

Кроме этого, эксперты назвали шесть лучших недорогих полноприводных автомобилей с пробегом. Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как BMW 3 и 4 Series, Tesla Model 3, Subaru Impreza, Mazda 3 и Nissan Altima.

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