Некоторые авто лучше покупать с рук, а не новыми.

Когда вы ищете надежное авто, которые можно купить по выгодной цене и рассчитывать на то, что они прослужат долгие годы при минимальном уходе, на ум приходят Toyota, Honda и Subaru, но не стоит исключать американские марки при покупке подержанных автомобилей.

Издание Go banking rates назвало американские авто, которые выгоднее покупать подержанными, чем новыми.

Cadillac Escalade ESV

По данным VisualCapitalist, ни один американский автомобиль не обесценивается быстрее, чем Cadillac Escalade ESV, что делает его отличным выбором для покупки подержанного. За пять лет Escalade теряет 59% своей стоимости, но пять лет - это ничто. Исследование iSeeCars показало, что Escalade ESV способен проехать 228 449 миль.

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Chevrolet Suburban

Согласно исследованию iSeeCars, Suburban способен прослужить 265 732 мили - больше, чем любой другой американский автомобиль, и больше, чем любой другой авто, кроме Toyota Sequoia и Land Cruiser. По данным CoPilot for Car Shopping, самыми надежными являются модели 1998, 1999, 2006, 2010, 2013 и 2017-19 годов.

Ford F-150

По данным CarEdge, в первые четыре года они обесцениваются очень незначительно, сохраняя примерно 87% своей стоимости, но затем этот показатель снижается до 76% на пятый год, 71% на шестой, 67% на седьмой, 57% на восьмой, 53% на девятый и 45% на десятый год.

Согласно исследованию iSeeCars, он входит в 20 лучших автомобилей по долговечности: его пробег может достигать 232 650 миль.

Chevrolet Corvette

MotorBiscuit рекомендует C4 ZR-1 1990 года, C5 Base 2001 года и C5 Z06 2002 года.

Buick Encore

По данным CarEdge, вы можете рассчитывать на скидку в 51% на пятилетний Encore, средняя стоимость которого при перепродаже составляет 14 716 долларов. При условии пробега 12 000 миль в год это всего лишь 60 000 миль - и CarParts.com утверждает, что Encore "легко прослужит до 200 000 миль или около 13 лет без особых проблем, при условии надлежащего ухода и обслуживания".

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 10 старых машин, которые могут стоить целое состояние.

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